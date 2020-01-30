: Gaziantep engelli oğlu için evin dışına asansör yaptırdı

30.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:41

Engelli oğlu için evin dışına asansör yaptırdı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mustafa Bal (60), engelli oğlu Erkan (19) için 2 katlı evinin cephesine özel asansör yaptırdı. Erkan Bal, asansör sayesinde artık tekerlekli sandalyesi ile rahatlıkla dışarı çıkabiliyor.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta Kırıkçalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Bal, 2 katlı evinin cephesine, yürüme engeli nedeniyle tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkamayan oğlu için asansör yaptırdı. Evin dışından balkona yönelen özel asansör ile Erkan, rahatlıkla dışarı çıkmaya başladı.

4 çocuklu ailenin son ferdi olan ve doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen engelli Erkan Bal, babasının demirciye yaptırdığı iki kişiyi taşıyan asansör ile evin dışından balkona çıkabilmeye başladı. Asansör ile oğlu Erkan ile birlikte kendilerinin de hayatının kolaylaştığını belirten Mustafa Bal, "Daha önce okul dahil her yere kendim götürüyordum. Ancak, oğlum büyüdüğü için merdivenden çıkarıp, indirmesi zorlaşmaya başladı. Büyük oğlumla birlikte Erkan'ın daha rahat dışarıya çıkabilmesi için böyle bir asansör sistemi yapmaya karar verdik. Demirci ustasına giderek projeyi anlatarak sistemi yaptırıp evimize yerleştirdik. Asansör kurmamızla ile Erkan hayat biraz daha kolaylaştı" dedi.

Engelli gencin annesi Emine Bal da yeni sistem ile oğlunun yaşamının kolaylaştığı, duyarlılığının komşuları tarafından takdir edildiğini ifade etti.

Yeni sistem ile artış istediği zaman evden çıkabilen Erkan Bal ise ailesine kendisine sağladıkları kolaylıktan ötürü teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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