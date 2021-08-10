GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi öğrencileri sevindirdi
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GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi öğrencileri sevindirdi

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Sınava giren Merve Avcı ile röportaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması yönündeki açıklamaları, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'daki...

Sınava giren Merve Avcı ile röportaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması yönündeki açıklamaları, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'daki öğrencileri sevindirdi.

Gaziantep'te yaşayan Merve Avcı YKS'de 270 puan aldı.

İlk defa girdiği sınava salgından dolayı evde hazırlanan Avcı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği müjdeden dolayı teşekkür ederim. İnşallah hedefim olan Piskolojik Danışmanlık bölümünü kazanacağım. Erdoğan'ın verdiği müjde bütün YKS öğrencilerini sevindirdi. " dedi.

Avcı, baraj puanın düşmesiyle üniversite girme hayalinin bir nebze olsun artacağını kaydetti.

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi öğrencileri sevindirdi
GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi öğrencileri sevindirdi
GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi öğrencileri sevindirdi
GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi öğrencileri sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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