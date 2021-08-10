GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi öğrencileri sevindirdi

Sınava giren Merve Avcı ile röportaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması yönündeki açıklamaları, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'daki...