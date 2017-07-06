Gaziantep Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, oyun kurucu Can Uğur Öğüt'ü transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, bu kapsamda 2003-2006 yıllarında formasını giyen eski oyuncusu Can Uğur ile anlaştı.



Geçen sezonu Erkekler Basketbol 1. Lig ekiplerinden Acıbadem Üniversitesi'nde geçiren Öğüt ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Geçen sezonu 24,9 dakika süreyle 6,9 sayı, 2,9 asist, 2,5 ribaund ortalamasıyla kapatan oyuncumuza yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.