Gaziantep Barosundan lösemili çocuklara destek

07.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:38

Gaziantep Barosuna bağlı avukatlar, 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için maske takarak, destek oldu.

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Gaziantep Barosunda düzenlenen etkinlik kapsamında baroların lösemi hastalarına destek olmak için kampanya başlattıklarını söyledi.

Sosyal medya üzerinden başlatılan "zincir"e Aydın Barosunun çağrısıyla dahil olduklarını kaydeden Şarklı, "Gaziantep Barosu olarak biz de maskelerimizi takıp, lösemili çocuklarımıza umut aşılamaya çalıştık. 'Farkındalık yaratmak için zincirin bizden sonraki halkası olmaya var mısınız?' diyerek Adana Barosunu sosyal medyadan davet ettik. Her baro diğer baroyu bu şekilde davet ederek farkındalık yaratmaya çalışıyor, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA