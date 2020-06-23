Gaziantep Barosu Onur Nöbetine Başladı
Ankara girişinde polisin sert müdahalesiyle karşılaşan baro başkanlarından Gaziantep Barosu Başkanı Avukat Bektaş Şarklı yüzüne gelen bir yumrukla darp edildi.
23.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:56
Ankara girişinde polisin sert müdahalesiyle karşılaşan baro başkanlarından Gaziantep Barosu Başkanı Avukat Bektaş Şarklı yüzüne gelen bir yumrukla darp edildi. Bugün akşam saatlerinde Gaziantep Barosu 'Onur Nöbeti' kararı aldı
Kaynak: DailyMotion.com