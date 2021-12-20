Gaziantep Barosu'ndan İHA muhabiri Ahmet Demir'e destek

GAZİANTEP (İHA) - Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik saldırısına tepki gösteren Gaziantep Barosu, Demir'e her türlü hukuki desteğe hazır olduklarını belirterek, sorumluların gerekli cezayı alması için olayın takipçisi olacaklarını duyurdu.

Gaziantep Barosu gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın esnasında kendisine yardımcı olan İHA Muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Gaziantep Barosu, Demir'e yönelik saldırının hem hukuki hem de insani açıdan kabul edilemeyeceğini belirtti. Baro açıklamada, vahim olayın bir daha yaşanmaması ve sorumluların gerekli cezayı alması için olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

"Her türlü hukuki desteğe hazırız"

Açıklamada, Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep İHA Kameramanı Ahmet Demir'e yaptığı saldırıyı şiddetle kınadıkları belirtildi. Gazetecilerin mesleklerini ifa ederken engellenmekte ve saldırıya uğramakta olduğu aktarılan açıklamada, "Olayın tarafımızca öğrenilmesi üzerine Baromuzca, Ahmet Demir'e ulaşılmış ve Gaziantep Barosu'nun her türlü hukuki desteğe hazır olduğu, basın emekçilerinin yanında olduğu iletilmiştir. Baro olarak, bu olaydan dolayı duyduğumuz üzüntü ve kaygıyı kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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