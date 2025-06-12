Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında vefat etti? Prof. Dr. Gazi Yaşargil aslen nereli?
Gazi Yaşargil kimdir? Türk tıbbına adını altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Gazi Yaşargil, vefat haberinin ardından yaşam öyküsüyle merak konusu oldu. "Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi?" soruları, kısa süre içerisinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Gazi Yaşargil kimdir? Prof. Dr. Gazi Yaşargil kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…
Türk tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, vefat haberinin ardından biyografisiyle dikkatleri üzerine çekti. "Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında vefat etti, memleketi neresi?" gibi sorular, kısa sürede internet kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in hayatı nasıldı, nereliydi ve kaç yaşındaydı? İşte merak edilen bilgiler...
PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?
Dünya çapında saygınlığı olan beyin cerrahlarından biri olarak tanınan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, modern nöroşirürji alanında devrim yaratan çalışmalara imza atmış Türk bilim insanıdır. 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğan Yaşargil, tıp eğitimine Ankara Üniversitesi'nde başlamış, daha sonra Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi ve İsviçre'deki Basel Üniversitesi gibi prestijli kurumlarda eğitim almıştır.
Zürih Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan Yaşargil, burada mikrovasküler beyin cerrahisi alanında çığır açan teknikler geliştirmiştir. Geliştirdiği yöntemler sayesinde epilepsi cerrahisi, beyin tümörleri ve damar hastalıkları gibi alanlarda yeni cerrahi yaklaşımlar dünya genelinde kabul görmüştür.
Kariyeri boyunca 3.000'den fazla beyin cerrahının eğitimine katkı sağlayan Yaşargil, bilimsel yayınları, kitapları ve cerrahi teknikleriyle dünya tıp literatüründe yer edinmiştir. 1999 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanına layık görülmüştür.
Prof. Dr. Gazi Yaşargil, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası tıp camiasında da örnek alınan bir figür olmuş; nöroşirürjiye kazandırdığı yeniliklerle anılmaya devam etmektedir.
PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
Türk tıbbının ve dünya nöroşirürji camiasının saygın isimlerinden biri olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 11 Haziran 2025 tarihinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Yaşargil'in vefat haberi, bilim dünyasında derin üzüntü yaratırken, kariyeri boyunca yaptığı katkılar yeniden gündeme geldi. "Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman vefat etti?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer aldı.