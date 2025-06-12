Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında vefat etti? Prof. Dr. Gazi Yaşargil aslen nereli?

Türk tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, vefat haberinin ardından biyografisiyle dikkatleri üzerine çekti. "Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında vefat etti, memleketi neresi?" gibi sorular, kısa sürede internet kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in hayatı nasıldı, nereliydi ve kaç yaşındaydı? İşte merak edilen bilgiler...

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

Dünya çapında saygınlığı olan beyin cerrahlarından biri olarak tanınan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, modern nöroşirürji alanında devrim yaratan çalışmalara imza atmış Türk bilim insanıdır. 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğan Yaşargil, tıp eğitimine Ankara Üniversitesi'nde başlamış, daha sonra Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi ve İsviçre'deki Basel Üniversitesi gibi prestijli kurumlarda eğitim almıştır.

Gazi Yaşargil kimdir

Zürih Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan Yaşargil, burada mikrovasküler beyin cerrahisi alanında çığır açan teknikler geliştirmiştir. Geliştirdiği yöntemler sayesinde epilepsi cerrahisi, beyin tümörleri ve damar hastalıkları gibi alanlarda yeni cerrahi yaklaşımlar dünya genelinde kabul görmüştür.

Kariyeri boyunca 3.000'den fazla beyin cerrahının eğitimine katkı sağlayan Yaşargil, bilimsel yayınları, kitapları ve cerrahi teknikleriyle dünya tıp literatüründe yer edinmiştir. 1999 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanına layık görülmüştür.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası tıp camiasında da örnek alınan bir figür olmuş; nöroşirürjiye kazandırdığı yeniliklerle anılmaya devam etmektedir.

Gazi Yaşargil kaç yaşında vefat etti

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Türk tıbbının ve dünya nöroşirürji camiasının saygın isimlerinden biri olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 11 Haziran 2025 tarihinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Yaşargil'in vefat haberi, bilim dünyasında derin üzüntü yaratırken, kariyeri boyunca yaptığı katkılar yeniden gündeme geldi. "Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman vefat etti?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer aldı.