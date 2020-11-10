Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bahçelievler'de anıldı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bahçelievler'de anıldı

10.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:48
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bahçelievler'de anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82'nci yıl dönümünde Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82'nci yıl dönümünde Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Anma programı, Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle sona erdi. 

Atatürk Anıtı önündeki anma töreni, İlçe Kaymakamı İlker Arıkan, Garnizon Komutanı Personel Albay Haluk Sak, Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve resmi, siyasi ve sivil toplum kuruluşları tarafından 08.45'de anıta çelenk sunulması ile başladı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Anma programına Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edildi. Anma programı, Kuleli Ortaokulu Öğretmeni Necmiye Orta'nın günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasıyla sona erdi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bahçelievler'de anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bahçelievler'de anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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