Gazi Muharrem Daşdemir toprağa verildi
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Gazi Muharrem Daşdemir toprağa verildi

01.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:17
Gazi Muharrem Daşdemir toprağa verildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Şahmelek köyünde eden vefat eden Gazi Muharrem Daşdemir düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Şahmelek köyünde eden vefat eden Gazi Muharrem Daşdemir düzenlenen törenle toprağa verildi.

Gazi Muharrem Daşdemir, Şahmelek köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney ve Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Gazi Muharrem Daşdemir'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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