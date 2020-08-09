Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
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Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid'in "Gazi'nin Seçimi" olarak bilinen yasa hakkındaki açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek kürsüyü terk etti.

09.08.2020 20:22 | Son Güncelleme: 09.08.2020 20:44

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da düzenlediği toplantı yine olaylı bitti. Son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında, koronavirüs salgını konusunda yaptığı açıklamalar sırasında bir gazeteciyle tartışan bu kez CBS muhabiri Paula Reid'in "Gazi'nin Seçimi" yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti.

MUHABİRİN SORUSU TRUMP'I ÇILDIRTTI

Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında yine gündem oldu. Basın toplantısında söz hakkı alan CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid Başkan Trump'a "Gazi'nin Seçimi olarak bilinen yasa hakkında "Gazilerimiz için iki büyük yasa imzaladım" açıklamasına ilişkin soru yöneltti.

KÜRSÜYÜ TERK ETTİ

Gazeteci Reid Trump'a "Neden Gazi'nin Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?" sorusunu sordu. Trump başka bir muhabirin sorusunu almaya çalışırken, Reid sözlerine "Gaziler Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylediniz. 2014'te kabul edildi. Yanlış bir açıklamaydı, efendim" sözleriyle devam etti. Trump, Reid'in açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.

Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti

GAZİ'NİN SEÇİMİ NEDİR?

Gazi'nin Seçimi (Veteren Choice) yasası 2014 yılında o zamanın başkanı Barrack Obama tarafından imzalanmıştı. Trump'ın 2018 yılında imzaladığı yasa ise Obama'nın imzaladığı yasaya ek olarak imzalanan 'Gazi Görev Yasası' olarak biliniyor.

Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
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