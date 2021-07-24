Gazeteciler basın anıtına çelenk bıraktı
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Gazeteciler basın anıtına çelenk bıraktı

Gazeteciler basın anıtına çelenk bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, "Sansürün kaldırılması ancak basın ve iletişim özgürlüğüyle mümkündür" dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, "Sansürün kaldırılması ancak basın ve iletişim özgürlüğüyle mümkündür" dedi.

Adana'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. İlk olarak Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra gazeteciler, Sanatçılar Parkı'ndaki Basın Anıtı önünde bir araya gelerek saygı duruşunda bulunup, anıta çelenk bırakarak meşale yaktı.

Burada konuşan Esendemir, Anadolu basınının ekonomik sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını söyledi. Esendemir, "Anadolu basınındaki iflasların durdurulması için tasarruf tedbirlerinin ilgili maddeleri biran önce düzeltilmeli. Basın çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Basın kamuoyunun tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek toplumu aydınlatıp meslek ilkelerine kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmedikçe o ülkede özgürlükten söz edemezsiniz. Sansürün kaldırılması ancak basın ve iletişim özgürlüğüyle mümkündür" diye konuştu. - ADANA

Gazeteciler basın anıtına çelenk bıraktı
Gazeteciler basın anıtına çelenk bıraktı
Gazeteciler basın anıtına çelenk bıraktı
Gazeteciler basın anıtına çelenk bıraktı
Gazeteciler basın anıtına çelenk bıraktı
Gazeteciler basın anıtına çelenk bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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