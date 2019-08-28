28.08.2019 22:33

- Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti

İSTANBUL - Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, 81 yaşında İstanbul'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gördüğü öğrenilidi.

Şule Yüksel Şenler kimdir

29 Mayıs 1938 Kayseri'de doğan Şule Yüksel Şenler özellikle 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı. Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı. Birçok kitap yazan Şule Yüksel Şenler'in özellikle "Huzur Sokağı" isimli romanı büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA