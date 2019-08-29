Gazeteci Uysal'a silahlı saldırı

29.08.2019 10:55

Balıkesir'de yayın yapan ve kısa süre önce kapanan bir yerel gazetenin sahibi olan Levent Uysal'a silahlı saldırı düzenlendi.



Balıkesir'de kısa süre önce kapanan Yenigün Gazetesi'nin sahibi olan Levent Uysal, dün gece silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Uysal, hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, gece 01 sıralarında evinin önünde kasklı ve motosikletli 2 kişinin kendisine adres sorma bahanesi ile yaklaşması ve silahlarını ateşlemesiyle yaralanan Uysal hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan Uysal, yaşanan saldırı ile ilgili olarak, "Bu bir namus davası değil, bu miras kavgası değil. Yazdıklarımızdan ötürü böyle bir saldırıya uğradığımı düşünüyorum" dedi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA