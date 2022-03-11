Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi? SON DAKİKA Sedef Kabaş tahliye mi edildi?

Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sedef Kabaş tahliye mi edildi?

GAZETECİ SEDEF KABAŞ NE DEDİ?

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında "Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem, edilmesini de onaylamam. İktidarı gerekirse en ağır şekilde eleştiririm" diyen Kabaş'a 2 yıl 4 hapis cezası veren mahkeme tahliyesine hükmetti.

BAKAN SOYLU'YA HAKARETTEN DE BERAAT ÇIKTI

Mahkeme, Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. Sedef Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan ise beraatına karar verildi.

KABAŞ'IN SAVUNMASI

Sedef Kabaş'ın yargılanmasına İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün başlandı. Kabaş, duruşmaya tutuklu ulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada Kabaş'ın avukatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Basın mensuplarını mahkeme salonunda yer olmadığı gerekçesiyle duruşmaya almayan hakim, gazetecilerin tepki göstermesi üzerine iki gazeteciyi salona aldı. Bu arada, duruşma salonunun olduğu bölüme bariyer çekildi. Sedef Kabaş'a destek olmak için gelenler, bariyerlerin ardında bekledi.

"MALUM ATASÖZÜNÜ KENDİMCE YUMUŞATARAK ÖRNEK VERDİM"

Mahkemede savunma yapan Sedef Kabaş, yurt dışında eğitim almış ve daha sonra ülkesine dönerek gazetecilik yapan bir kişi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem, edilmesini de onaylamam. İktidarı gerekirse en ağır şekilde eleştiririm. Takdir edersiniz ki bunlar ifade özgürlüğü kapsamındadır ve bir gazetecinin görevidir. Malum atasözünü kendimce yumuşatarak örnek verdim. Hakaret kastım olsa sözün orijinalini kullanırdım. Uğur Dündar da tereddütsüz müdahale ederdi. İzleyicilerden de bu yorumda ikaz, uyarı, eleştiri yapan olmadı. Hatta 6 gün boyunca RTÜK'ten de ses çıkmadı."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı. Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

KABAŞ 22 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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