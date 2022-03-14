Gazeteci Sedef Kabaş Cezayla Tahliye Edildi
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Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 2 Ocak'ta tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada 28 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 2 Ocak'ta tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada 28 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi
DailyMotion.com / Güncel