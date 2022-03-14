Gazeteci Sedef Kabaş Cezayla Tahliye Edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazeteci Sedef Kabaş Cezayla Tahliye Edildi

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 2 Ocak'ta tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada 28 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 2 Ocak'ta tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada 28 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi

DailyMotion.com / Güncel

İstanbul Adliyesi, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Çağlayan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title