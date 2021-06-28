Gazeteci Recep Bulut'un acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazeteci Recep Bulut'un acı günü

Gazeteci Recep Bulut'un acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazeteci Recep Bulut'un kanser tedavisi gören ablası Havva Yıldırım hayatını kaybetti.

Gazeteci Recep Bulut'un kanser tedavisi gören ablası Havva Yıldırım hayatını kaybetti.

Gazeteci Recep Bulut'un bir süredir kanser tedavisi gören ablası 73 yaşındaki Havva Yıldırım, hayatını kaybetti. Merhume Yıldırım'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, merhumenin ailesi, Gazeteci Bulut'un meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Lütfü Türkkan Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Mert Müldür Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazeteci Recep Bulut'un acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 17:18:19. #1.14#

title