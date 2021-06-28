Gazeteci Recep Bulut'un acı günü
Gazeteci Recep Bulut'un kanser tedavisi gören ablası Havva Yıldırım hayatını kaybetti.
Gazeteci Recep Bulut'un kanser tedavisi gören ablası Havva Yıldırım hayatını kaybetti.
Gazeteci Recep Bulut'un bir süredir kanser tedavisi gören ablası 73 yaşındaki Havva Yıldırım, hayatını kaybetti. Merhume Yıldırım'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, merhumenin ailesi, Gazeteci Bulut'un meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı