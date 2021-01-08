GAZETECİ METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI
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GAZETECİ METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI

08.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:57
GAZETECİ METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI

25 yıl önce gözaltındayken hayatını kaybeden Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı.

25 yıl önce gözaltındayken hayatını kaybeden Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı. Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, CHP İstanbul Milletvekili  Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul İl Eş başkanı Erdal Avcı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile meslektaşları ve sevenleri katıldı.  Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe konuşmasında Göktepe'nin annesinin mesajını okudu. Abla Göktepe "Metin'i unutmuyorsunuz. Hepiniz sağ olun. Ben nerede bir gazeteci görsem Metin'i görüyorum sanki. Hepiniz de benim için Metinsiniz. Metin hep insanlığın iyiliğini isterdi. Arkadaşlarını da çok severdi. 25 yıl oldu hiç unutmadım. Ben Metin'in acısını burnumun direği sızlayarak hatırlarım" diye konuştu. Yapılan anmada törene katılanlar konuşmalar yaparken, Göktepe'nin kabrine karanfiller bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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Göktepe'nin mezarından görüntüTörene katılanlardan görüntüKonuşmalardan görüntüAblasından görüntüKaranfillerden görüntüGenel ve detaylar

 


- İstanbul
GAZETECİ METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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