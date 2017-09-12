Gazeteci Kadir Demirel'i öldüren damadı adliyeye sevk edildi

Katil damat:"Çok pişmanım"



İSTANBUL - Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Katil damat adliyeye giderken, "Çok pişmanım" dedi

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdükten sonra firar eden ve dün İzmir'de yakalanan damat Cemil Karanfil, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye elleri kelepçeli halde götürülen damat, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Çok pişmanım" dedi. Ardından damat Karanfil, araca bindirilerek Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.