Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti

ANKARA (DHA) - GAZETECİ Batuhan Yaşar, yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 52 yaşında vefat etti.

Gazeteci Batuhan Yaşar, yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde vefat etti. Yaşar'ın ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken yarın öğlen saatlerinde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel