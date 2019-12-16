Gazeteci Ahmet Şan'ın acı günü
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Gazeteci Ahmet Şan'ın acı günü

Gazeteci Ahmet Şan'ın vefat eden babası Hacı Ahmet Şan, son yolculuğuna uğurlandı.

16.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:10
Gazeteci Ahmet Şan'ın acı günü

Gazeteci 'ın vefat eden babası Hacı Ahmet Şan, son yolculuğuna uğurlandı.


Gazeteci Ahmet Şan'ın 78 yaşındaki babası Hacı Ahmet Şan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Hacı Ahmet Şan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Germir Yukarı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Germir Mezarlığında toprağa verildi.


Cenazeye, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, gazeteciler ve merhumun yakınları katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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