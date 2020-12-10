Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı

10.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:07
Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güneş Gazetesi'nin emektarı Ahmet Gocuk toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güneş Gazetesi'nin emektarı Ahmet Gocuk toprağa verildi.

Gazeteci Ahmet Gocuk'un cenaze töreni Gaziantep'in basın camiasını bir araya getirdi. Hanifi Şireci Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, gazeteciler, ailesi ve sevenleri katıldı. Ahmet Gocuk, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.

Dün sabah saatlerinde aniden fenalaşması üzerine, kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan Ahmet Gocuk, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etmişti. - GAZİANTEP

Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Hataylı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Hataylı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı
Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Perihan Savaş Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Şenol Güneş Fatih Terim Pierre Webo Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:08:49. #1.15#
title