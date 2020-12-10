Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güneş Gazetesi'nin emektarı Ahmet Gocuk toprağa verildi.

Gazeteci Ahmet Gocuk'un cenaze töreni Gaziantep'in basın camiasını bir araya getirdi. Hanifi Şireci Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, gazeteciler, ailesi ve sevenleri katıldı. Ahmet Gocuk, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.

Dün sabah saatlerinde aniden fenalaşması üzerine, kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan Ahmet Gocuk, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı