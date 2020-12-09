Gayrimenkul sektörünün geleceği masaya yatırıldı
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Gayrimenkul sektörünün geleceği masaya yatırıldı

09.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:44
Gayrimenkul sektörünün geleceği masaya yatırıldı

Gayrimenkul sektörünün büyük buluşması 'RE360' buluşması bu yıl ilk kez online konferans olarak dijital ortamda Türk gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi.

Gayrimenkul sektörünün büyük buluşması 'RE360' buluşması bu yıl ilk kez online konferans olarak dijital ortamda Türk gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi.

RE360'ta kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üretenine kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan 18 şehirden bin 23 üst düzey yönetici katılım sağladı. Sektörün meselelerini ele alındığı RE360'ta dijital dönüşümün geleceği ve yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunulan oturumlar gerçekleşti.

Konferans moderatörlüğünü Gazeteci & Yazar Dr. Fatoş Karahasan'ın üstlendiği RE360 Gayrimenkul Buluşması'nın ilk gününde, öğleden önce gerçekleşen oturumlarda "Covid-19 Sonrası Geleceğin Şehirleri ve İstanbul İçin Fırsatlar" ve "Pandemi Sonrasında Gayrimenkul Dünyasını Neler Bekliyor?" konuları ele alındı.

Aynı zamanda sosyal medya üzerinden yapılan anketle katılımcıların interaktif bir soru-cevap etkinliğine dahil olduğu konferansta, kazanan isimler de özel ödüllerin sahibi oldu. 360 derecelik bakış açısıyla hazırlanmış online konferans programının bugün ve yarın gerçekleşecek oturumlarla devam edecek.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "Dördüncüsünü gerçekleştirme cesareti de gösterdiğimiz RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nda sizlere dolu dolu bir içerik hazırladık. Sinerji oluşturma gücümüzü arkamıza alarak ve daha da büyüterek hizmetlerimizi online platforma taşıdık. MIPIM'in bu yıl da stratejik partner olarak desteğini aldığımız RE360 Konferansı'nın dördüncü yılında da bir buluşma noktası olmasını diliyoruz. Konuşmacılarımız arasında Türkiye'den çok değerli uzmanlarımız, sektör profesyonelleri olacağı gibi uluslararası keynote konuşmacılarımız da katılımcılarımızla bir araya gelecek" dedi. Dünyadan ve Türkiye'den farklı bakış açılarını, trendleri, çözümleri ile görüş ve önerileri de ele alan 360 derecelik bir buluşma organize ettiklerine değinen Aközer, daha sonra RE360 Konferansı'nın içeriğini katılımcılarla paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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