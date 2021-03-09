Gayret ne demek? Gayret anlamı ne?
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Gayret ne demek? Gayret anlamı ne?

09.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:18
Gayret ne demek? Gayret anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Gayret, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Gayret ne demek? Gayret anlamı ne? İşte, Gayret kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Gayret kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Gayret anlamı ne? Gayret ne demek?

GAYRET NE DEMEK?

Gayret:

Arapça gayret

1. isim Çalışma, çaba, çalışma isteği:

"Arkadaşlarına yardımcı olmak arzu ve gayreti onu acıklı bir duruma düşürüyordu." - Mahmut Yesari

2. isim Koruma, esirgeme, kayırma duygusu:

Hemşehrilik gayreti.

3. isim, eskimiş Kutsal sayılan şeylere yabancıların saldırmasını görmekten doğan dayanamama duygusu.

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