Gaye Turgut ile Deniz Evin çiftinin bebeklerine verecekleri isim belli oldu

2013 yılında dizi setinde başlayan aşklarını, kısa sürede düğünle taçlandıran oyuncu Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin çiftinden müjdeli haber geldi. Çift Eftalya ismini koyacakları kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor. İşte ünlü çiftin açıklamaları...

9 yıllık mutlu birlikteliklerinde sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin çiftinden müjdeli haber geldi. 7 aylık hamile olduğunu sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşan oyuncu çift, doğacak çocuklarına da anlamlı bir isim koymaya karar verdiler.

Deniz Kızı anlamına gelen Eftalya adında karar kılan çift, "Kız çocuğu bizim hep hayalimizdi. Babasının adı da Deniz olunca Deniz'in kızı anlamına gelen Eftalya adında karar kıldık. Baharın gelmesini müjdeleyen ve bolluk bereket anlamına da gelen Eftalya bizim çok içimize sinen bir isim oldu. Doğum için heyecanla gün sayıyoruz" dediler.

Kızlarının adı Eftalya (Deniz'in kızı) olunca anlamına uygun bir de fotoğraf konsepti belirleyen çift, soluğu kumsalda aldı. Fotoğraf çekimi için özel tasarım kostüm yaptıran çift, styling de Neslişah Yılmaz Barrus Londan markası ile anlaştı. Objektifin arkasında ise Yiğit Danacı yerini aldı.

Baby Shower yerine mevlüt okutacaklar.

Sanat camiasının örnek çifti, son zamanlarda popüler kültür haline gelen Baby shower yerine mevlüt yapmaya karar vermesi herkes tarafından takdir topladı. Bu tavırlarıyla her anlamda örnek olan çift, kızlarını da "Bayrağa, millete, vatana, gelenek ve göreneklerimize uygun yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız" dediler.

Kaynak: Snob Magazin