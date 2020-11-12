Gaye Gürsel kimdir? Gaye Gürsel kaç yaşında nereli?
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosu büyümeye devam ediyor. Yapımı Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı dizinin kadrosuna Gaye Gürsel de katıldı. Peki, Gaye Gürsel kimdir?
Sevilen dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde artık Gaye Gürsel de rol alacak. Gaye Gürsel'in yer aldığı ilk bölüm, yarın akşam ekrana gelecek. Gaye Gürsel, yolu Hüsnü Komiser'le yolları kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak.
GAYE GÜRSEL KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Ocak 1980
Kaç yaşında: 40 yıl yaşında
Nereli: İzmir
Boy: 1,71 m
2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Gaye Gürsel, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini tamamladı.
Gaye Filiz Gürsel bir süre bir organizasyon şirketinde çalıştıktan sonra yurt dışına gitti. Oyunculuk kariyerine Haziran Gecesi dizisinde başladı.
FİLMOGRAFİ
Haziran Gecesi/ Nina
Kaybolan Yıllar/ Şebnem
Tutkunum Sana/Zeynep
Asi/ Dora
Senin/ Uğruna
Elif/ Nilgül
Dersimiz: Atatürk/ Öğretmen
Makber/ Gamze
Öğretmen Kemal/ Öğretmen
Gelecek Uzun Sürer/ Sumru
İşler Güçler/ Feride
Kurtlar Vadisi Pusu/ Safiye Karahanlı
Bu İşte Bir Yalnızlık Var/ Nazlı
Meleklerin mucizesi/ Nur (Melek)
Müthiş Bir Film
50m2