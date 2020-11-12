Gaye Gürsel kimdir? Gaye Gürsel kaç yaşında nereli?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosu büyümeye devam ediyor. Yapımı Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı dizinin kadrosuna Gaye Gürsel de katıldı. Peki, Gaye Gürsel kimdir?