Gaye Gürsel kimdir? Gaye Gürsel kaç yaşında nereli?
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Gaye Gürsel kimdir? Gaye Gürsel kaç yaşında nereli?

12.11.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:53
Gaye Gürsel kimdir? Gaye Gürsel kaç yaşında nereli?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosu büyümeye devam ediyor. Yapımı Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı dizinin kadrosuna Gaye Gürsel de katıldı. Peki, Gaye Gürsel kimdir?

Sevilen dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde artık Gaye Gürsel de rol alacak. Gaye Gürsel'in yer aldığı ilk bölüm, yarın akşam ekrana gelecek. Gaye Gürsel, yolu Hüsnü Komiser'le yolları kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak.

GAYE GÜRSEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1980

Kaç yaşında: 40 yıl yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,71 m

2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Gaye Gürsel, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini tamamladı.

Gaye Filiz Gürsel bir süre bir organizasyon şirketinde çalıştıktan sonra yurt dışına gitti. Oyunculuk kariyerine Haziran Gecesi dizisinde başladı.

FİLMOGRAFİ

Haziran Gecesi/ Nina

Kaybolan Yıllar/ Şebnem

Tutkunum Sana/Zeynep

Asi/ Dora

Senin/ Uğruna

Elif/ Nilgül

Dersimiz: Atatürk/ Öğretmen

Makber/ Gamze

Öğretmen Kemal/ Öğretmen

Gelecek Uzun Sürer/ Sumru

İşler Güçler/ Feride

Kurtlar Vadisi Pusu/ Safiye Karahanlı

Bu İşte Bir Yalnızlık Var/ Nazlı

Meleklerin mucizesi/ Nur (Melek)

Müthiş Bir Film

50m2

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