Gayb nedir, ne demek? Gayb alemi ne demek? Gayb âleminin varlıkları

Gayb kelime anlamı olarak, göz önünde olmayan anlamına gelir. Müminler Gayb nedir, ne demek? Gayb alemi ne demek? Gayb âleminin varlıkları nelerdir diye Gaybın manasını merak etmektedir. İşte, Gayb ve alemine dair bilinmeyenler...

Gayb Arapça bir olup dilimize de Arapça dilinden geçmiştir. Gayb kelimesi bazı kaynaklarda İslam inanışına göre görülmez ve anlaşılmaz, 5 duyu organlarıyla algılanamaz alem manasına gelmektedir.

GAYB NE DEMEK?

Gayb kelime anlamı olarak, göz önünde olmayan, gizli olan, his ve aklın ötesinde kalan, insanların kavrayamayacağı manevi alem anlamına gelmektedir. Gayb benzer anlama gelen biraz daha değişik tabir edilecek dini açıdan da anlamı bulunmaktadır.

Gayb TDK anlamı olarak, his ve aklın ötesinde kalmış olan, göz önünde bulunmayan ve insanlar açısından kavranamayan manevi alem anlamlarına gelmektedir.

''Bu aralar gaipten sesler duyuyorum''

GAYB ALEMİ NE DEMEK?

Gayb alemi;İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz âlem anlamına gelir. Gayb, görülenin zıddıdır ve Gayb görülenden üstündür.

Alem 3 kısma ayrılır.

-Birincisi insanlar

-İkincisi insanlar ve hayvanların gözle göremediği, (Gayb) cinler ve melekler

-Üçüncüsü hayvanlardır.

Gayb, örülmeyen, bilinmeyen ve gizli anlamına gelir.

Mutlak ve Nisbi Gayblar



Gayb, Mutlak ve Nisbi olarak ikiye ayrılır. Gayba inanmak imanın devamının şartlarındadır. Gayba inanmayan Allah'a, meleklere ve cinlerin var olduğuna inanmamış sayılır ve ayrıca imanı olmaz.

-Nisb gaybları Allah, Melek Cennet, Cehennem, Cin, Şeytan, Kıyamet, Kabir hayatı, Ahiret, bir kimsenin kalbinde olan şey, Sırat Köprüsü ve benzeridir.

-Mutlak gayblar: İnsanın, cinlerin, hayvanların ölüm tarihi ve saati (ecel), Kıyamet'in kopacağı yıl, çocuğun büyüyünce nasıl hayat geçireceği, çocuğun büyüyünce kimle evlenip kaç çocuğu olması, doğacak çocuğun cinsiyeti gibi.

-Kur'anda gayb; Bakara, Al-i İmran, Maide, En'Am, Araf, Tevbe, Hud, Yusuf, Ra'd, Nahl, Kehf, Meryem, Mü'minun, Neml, Secde, Sebe', Fatır, Zümer, Hucurat, Tur, Necm, Hadid, Haşr, Cum'a, Teğabun, Kalem, Cin ve Tekvir Surelerinde toplam 43 defa telaffuz edilmiştir.

Cinin hareketleri halleri insana gaybdır. Yine İnsanın hareketleri halleri, cine gaybdır. Melekler, Peygamberler, Cinler, Hayvanlar da gaybı bilmezler.

Örneğin bir köpeğin yanından bir cin geçse Köpek, cini, cin de köpeği görmez. Gaybı bilen yalnız Allah'dır. Allah isterse Salih'lere ve dilediği peygamberlere gaybdan bilgi verebilir. Kıyametten sonra bütün gayblar görülecektir.

Gayb âleminin varlıkları

Gayb âleminin varlıkları, Şeytan, Cinler, Melekler, Cennet ve Cehennembiz bu varlıkları göremeyizama onlar hakkında olanları biliriz.

