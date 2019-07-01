GAÜN öğrencilerinden milli ve yerli proje başarısı

Türkiye'nin ileri gelen çok sayıda üniversitesinden öğrencinin katıldığı 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü öğrencileri "Savunma, Uzay ve Havacılık" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Halil Mert Kaya, İbrahim Bağlıca ve Muhammet Uras'ın geliştirdiği "Ses Konumu Tespit Sistemi" araştırma projesi TÜBİTAK Bilim İnsanı Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında "Savunma, Uzay ve Havacılık" kategorisinde Kayseri Bölge Sergisi'nde birincilik ödülü kazandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin son dönemlerde TÜBİTAK ve diğer kurumlardan almış oldukları ödüller ve desteklenmeye değer bulunan başarılı projeleri bizleri gururlandırdığı gibi başarılarımıza her geçen gün yenilerinin eklenmesine vesile olmaktadır. Yine fizik mühendisliği bölümü öğrencisi olan Mehmet Tavacı 2019 yaz dönemi MIT Media Lab Conformable Decoders Laboratuvarında öğrenci olarak MIT tarafından fonlanan bir uzay projesinde görev alacak. Başarılarından dolayı emeği geçen tüm hocalarımızı, personellerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Proje kapsamındaki bütün yazılımı kendilerinin geliştirdiğini belirten GAÜN Fizik Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bingül karakol baskınları, askeri ve sivil sınır güvenliğinde kullanılmak üzere pusu olaylarında, emniyet güçlerinin zayiat vermesini engellemek için milli ve yerli bir sistem tasarladıklarını vurguladı. Bir karenin köşelerine yerleştirilmiş dört özdeş mikrofon kullanılarak bir ses patlamasının konumunun belirlenmesi için bir sistem geliştirildiğini söyleyen Doç. Dr. Bingül, "Herhangi bir noktadan ortaya çıkan ani bir ses patlaması, sesin hızı sonlu olduğu için sistemdeki dört mikrofona farklı zamanlarda ulaşır. Uygun bir mikro denetleyici kullanılarak mikrofonlara ulaşan ses şiddetleri zamana bağlı tespit edilebilir. Hesaplanan zaman farkları ve mikrofonların konumlarına ait bilgiler kullanılarak ses kaynağının yeri tespit edilebilir. Proje kapsamında hesaplanan konum bilgileri geliştirdiğimiz bir yazılımla görsel olarak kullanıcıya sunuldu. Geliştirilen mevcut sistemin ses konumu tespit belirsizliği birkaç metredir. Proje hedeflerinden birisi de bir metre doğruluğun altına inmektir. Bu sistemle karakol baskınları, askeri ve sivil sınır güvenliği, pusu olaylarında, emniyet güçlerinin zayiat vermesini engellenmesini amaçlandı" diye konuştu.

Doç. Dr. Ahmet Bingül, öğrencilerin finalist olarak İstanbul'da düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışmasına katılarak 9 farklı kategorinin birincileriyle yarışacağını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA