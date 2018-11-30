Gaün'de Cv Hazırlama ve Staj Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yönetim ve Kariyer Topluluğu ile Procter Gamble (P&G) Firması tarafından hazırlanan "Cv Hazırlama ve Staj" etkinliği GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konuşmasında işe alım süreçleri, mülakat, staj konularına değinen P&G Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeler Müdürü Mustafa Erdi Durak, öğrencilerin kariyerleri için neler yapabilecekleri konusunda bilgi verdikten sonra kariyerlerine ulaşmaları için kendilerine yatırım yapmaları gerektiğini vurguladı. Mustafa Erdi Durak, "Öğrencilik dönemi boyunca kariyerleriniz açısından bu tür programlara katılın. Kendinizi geliştirin ve tanıtım günlerini kaçırmayın. Okul hayatınız boyunca hem derslerinize odaklanın hem de sosyal aktivitelerle kendinizi geliştirin. Okul dönemi bittikten sonra iş hayatında giriş yaptığınız da farklı bir dünya sizi bekliyor bunun için olabildiğince okul döneminde buna hazırlanın" şeklinde konuştu.

Program, P&G Takım Lideri İlknur Kovastan, P&G Satış Temsilcisi Halil İbrahim Yavuz ve Göktuğ Şahin'inin sunumlarıyla devam etti. - GAZİANTEP