GAÜN'de akademik personele belgeleri verildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) amfi tiyatroda akademik personele belge takdim töreni düzenlendi.

Törende, Gaziantep Üniversitesi'nde yeni göreve başlayan, ünvan alan, 25. hizmet yılını dolduran ve emekli olan akademik personele belgeleri verildi.

Programda aynı zamanda bilim ödülü alan Gaziantep Üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. Mehmet Sönmez, Doç. Dr. Tuğba Taşkın Tok, Doç. Dr. Ömer Bayrak, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Destek ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Salih Sönmezdağ'a ve profesörlüğe atanan 16, doçentliğe atanan 39, Dr. Öğretim Üyeliğine atanan 46, 25 hizmet yılını dolduran 6 ve emekli olan 7 akademik personele belgeleri verildi.

"Büyük bir aileyiz"

GAÜN'de görev yapan idari personel için yeni meydanda düzenlenen törende konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür idari personellerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Konuşan, tartışan ama birbirini incitmeden fikirlerini açıkça ortaya koyan büyük bir aileyiz. Bu ailede herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığına inanıyorum. En alt kademeden en üst yöneticisine kadar üniversitemizin bu kaliteyi korumasında herkesin payı büyüktür. Dolayısıyla idari personelinden akademik personeline kadar üniversitemize katkı sağlayan, huzur ve barış içerisinde bu kalitesini koruyan tüm personelime hepiniz adına teşekkür ediyorum. Bu büyük aileyi ileriye götürürken hep beraber daha kaliteli, daha yaşanabilir bir kampüs ve aynı zamanda yemyeşil ormanlarında iyi eğitim almış, ahlaklı, milli manevi değerlerine bağlı öğrencilerimizle birlikte geleceğe doğru yürüyoruz" dedi.

İdari personele de belge

GAÜN yeni meydanda gerçekleştirilen 46. kuruluş yıl dönümü programında da idari personellere belgeleri verildi. Programda 2018-2019 açıktan atanan 29, naklen atanan 21, 25 hizmet yılını dolduran 45 idari personel ile emekli olan 13 kişiye ve vefat eden idari personellerden Togay Boran Gökpınar ve Ahmet Yorulmaz'ın yakınlarına belgeleri takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA