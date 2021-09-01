Gastronomi süreciyle alakalı çaışmalar değerlendirildi
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Gastronomi süreciyle alakalı çaışmalar değerlendirildi

Gastronomi süreciyle alakalı çaışmalar değerlendirildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe'nin UNESCO dünya kültürel miraslar listesine girmesinin ardından gastronomi alanında da UNESCO listesine girmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

UNESCO tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrasında 26 Temmuz'da Arslantepe'nin dünya kültürel miraslar listesine alınmasının ardından gastronomi alanında da UNESCO'ya girilmesi için çalışmalar sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda Başkan Gürkan, paydaşların katılım sağladı bir toplantı gerçekleştirdi. Gastronomi alanında daha önce yaptığı çalışmalarla bilinen İskender Cem Leblebici'nin online olarak katıldığı toplantıda süreçle alakalı görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada Başkan Gürkan, "Gerek Fırat Kalkınma Ajansı, Kültür İl Müdürlüğümüz, gönüllü STK'larımız ve gerekse belediyemizin personelleri olsun hakikaten gastronomi konusunda hem fikir etmişçesine büyük bir heyecan var. Bu heyecanda tabi geçtiğimiz günlerde Arslantepe'nin dünya kültürler miraslar listesine girmesi önemli bir etken. Bu sürecin kısa bir süreç olmayacağını biliyorum. Neticede biz Arslantepe'nin sürecini 2004 yılında başlattık. Paneller, sempozyumlar, konferanslar, defileler, açık oturumlar, internet siteleri yani aklımıza gelebilecek her şey vardı. Neticede 18 yıl sonra tescil edildi. Gastronomi tabi Arslantepe gibi geniş spektrumlu bir hadise değil ama öyle tahmin ediyorum ki 2023'deki sürece dâhil olma noktasında arkadaşlarımız azimli olma noktasında çok kararlılar. Vegan veya vejetaryen mutfağı bir süreçtir. UNESCO'ya artı bir değer katacaktır. Yine UNESCO'nun tescil etmiş olduğu Nemrut'un bulunduğu ve güneşin doğuşu ile batışının güzel bir şekilde gözlemlendiği yerinde UNESCO tarafından tescil edilmiş olması ve bölgemizde iki tane UNESCO tarafından tescil edilmiş yerin olmasıyla birlikte Gaziantep ve Şanlıurfa'da da tescilli yerlerin olması Malatya'ya sinerji katıyor. Bu sinerjiyi doğru bir yere kanalize edersek neticeye müessir olabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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