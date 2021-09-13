'Gastronomi kenti' Gaziantep'te kadınların salça telaşı - Haberler
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"Gastronomi kenti" Gaziantep'te kadınların salça telaşı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan salçanın üretimi başladı.

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan salçanın üretimi başladı.

Kentte açık alanlarda yaz ayının sonlarına doğru tarlalardan toplanan biberleri çöplerinden ayıklayan kadınların uğraşı, çekirdeklerini temizledikleri biberleri yıkayıp doğradıktan sonra günlerce devam ediyor.

Makinelerde çekilen biberler, salça haline dönüştürüldükten sonra yaklaşık 5 gün güneşte bekletilerek tadı ve rengiyle yöreye özgü salça halini alıyor. Bu işi meslek haline getiren kadınlar, biberlerin ellerinde bıraktığı acıya rağmen geçim kapısı olarak gördükleri salça yapımdan vazgeçmiyor. Birçok aile evinin ihtiyacı için biber salçası üretirken kimileri de sipariş üzerine yaptığı salçanın satışından elde ettiği gelirle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Salçalık biberlerin yapım aşamasını anlatan Fatma Taşkıran, AA muhabirine, eylül ayının sonuna kadar bölgede salça telaşının sürdüğünü söyledi. Her yıl kendi salçasını çıkardığını belirten Taşkıran, "Aslında bu iş yalnız yapılacak bir iş değil. O yüzden komşularımızla buluşuyoruz. Burada hem komşular hem de yakınlarımızın yardımıyla biberlerimizi temizleyerek çekime hazır hale getiriyoruz. Biberin acısı işi biraz zorlaştırıyor. Ama biberler elimizi yaksa da severek yapıyor ve kışlık ihtiyacımızı karşılıyoruz." dedi.

Bu arada Nizip ilçesinde salça üretimi yapan kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise salçanın bölge için vazgeçilmezler arasında yer aldığını kaydetti.

Gastronomi kenti Gaziantep'te kadınların salça telaşı

Gastronomi kenti Gaziantep'te kadınların salça telaşı

Gastronomi kenti Gaziantep'te kadınların salça telaşı

Gastronomi kenti Gaziantep'te kadınların salça telaşı

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Gastronomi kenti' Gaziantep'te kadınların salça telaşı - Haberler
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