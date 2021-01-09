Gastroenteroloji uzmanı doktor, koronavirüse yenik düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gastroenteroloji uzmanı doktor, koronavirüse yenik düştü

09.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:50
Gastroenteroloji uzmanı doktor, koronavirüse yenik düştü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, koronavirüse yakalanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, koronavirüse yakalanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Salihli ilçesindeki özel bir hastanede çalışan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, yaklaşık 45 gün önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Yıldız'ın 15 gün önce sağlık durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yıldız, dün akşam hayatını kaybetti.

15 yıl Salihli Devlet Hastanesi'nde, son 10 yıl özel hastanede görev yapan 2 çocuk babası Yıldız'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

- Manisa
Gastroenteroloji uzmanı doktor, koronavirüse yenik düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Murat Kurum İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Özdemir Kate Middleton Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gastroenteroloji uzmanı doktor, koronavirüse yenik düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 09:51:35. #1.14#
title