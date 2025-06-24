Gassal nerede çekiliyor, Gassal dizisi nerede, hangi mezarlıkta çekildi?

Gassal nerede çekiliyor, Gassal dizisi nerede, hangi mezarlıkta çekildi?
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TRT'de başlayan yeni dizi, ölümle burun buruna gelen ve büyük bir değişim yaşayan bir gassalın hikayesini izleyicilere sunuyor. Kendisini ölüm sonrası yıkayacak birini arayan gassalın maceraları, izleyicilere farklı bir hikaye sunuyor. Peki, Gassal nerede çekiliyor, Gassal dizisi nerede, hangi mezarlıkta çekildi?

Tabii'de başlayan yeni dizi, ölümle burun buruna gelen ve büyük bir değişim yaşayan bir gassalın hikayesini anlatıyor. Kendisini ölüm sonrası yıkayacak birini arayan gassalın maceraları, izleyicilere farklı ve etkileyici bir hikaye sunuyor. Dizi, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiyi ve bu çizgide yaşanan değişimleri gözler önüne seriyor. Peki, Gassal nerede çekiliyor, Gassal dizisi nerede, hangi mezarlıkta çekildi?

GASSAL KONUSU NE?

Gassal dizisi, ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Dizide, 30'lu yaşlarda bir gassal olan Baki'nin 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusunun peşine düşmesi anlatılıyor.

GASSAL OYUCULARI KİM?

Ahmet Kural

• Sibel Aytan

• Muharrem Türkseven

• Ezgi Özyürekoğlu

• Serkan Ercan

• Eren Balkan

• Ebru Cündübeyoğlu

• Demir Karahan

GASSAL HANGİ PLATFORMDA?

TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var.

GASSAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin İstanbul Beykoz ve çevresindeki çeşitli mekanlarda çekildiği ifade edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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