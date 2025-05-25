Gassal 3. sezon beklentileri şimdiden başladı. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", ikinci sezonuyla 24 Mayıs'ta izleyiciyle buluşarak büyük beğeni topladı.Peki, Gassal 3. sezon ne zaman çıkacak? Gassal 3. sezon çıkacak mı?

GASSAL 3. SEZON ÇIKACAK MI?

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin yayınlandığı ilk günden bu yana hikayesiyle, diyaloglarıyla, müzikleriyle, hatta tanıtım çalışmalarıyla çokça adından söz ettirdiğini belirterek, "Dizi, izleyiciler tarafından çok sevildi ve bunun neticesinde izlenme rekorları kırdı. Eğer Türkiye'de dizi sektöründe kült diziler listesi diye bir liste oluşturulacaksa, Gassal dizisi mutlaka bu listedeki yerini aldı." dedi.

Sobacı, izleyicilerin 2. sezonu merakla beklediğini ve bu anlamda bir an önce yeni sezonun yayınlanması adına birçok talep geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu talepleri karşılamak adına, zaman dilimini kısa tutarak ikinci sezonu seyircilerimizle buluşturmak istedik. Bu gala vesilesiyle Gassal dizisi bağlamında birkaç hususun altını çizmek isterim. Bildiğiniz gibi özellikle dijital platformlarda, eğer şiddet, cinsellik, küfür ve argo içermiyorsa yapımların izlenmeyeceğine bir algı oluşturulmak isteniyor. Belki de Gassal'ın en önemli özelliği ve en büyük başarısı da burada. Gassal dizisi tam da bu ezberleri bozdu, tabuları yıktı ve bu algı oluşturma çabalarını boşa düşürdü. Bu diziyle gördük ki, iyiyi ve güzeli hatırlatan, hayatın içinden olan, ahlaki ve kültürel değerlere zarar vermeyen, onları erozyona uğratmayan, diziler de izleyiciler tarafından sahiplenebiliyormuş.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, Gassal'ın ikinci sezonunun da çok güzel olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıyız. Maceramız aynen devam ediyor. Yeni heyecanlar, yeni isimlerle devam edeceğiz. Hande katıldı bu sene aramıza Baki'nin hayatına dokundu. Bakalım neler bekliyor bizi?" diye konuştu.

DİZİNİN 3. SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan ise dizinin "Nihan" karakteriyle çok daha iyi olduğunu ve planladıkları hikayeyi başarabildiklerini belirterek, "Umarım seyirci de sever, herkes kendinden bir parça bulur." açıklamasını yaptı.

Karaarslan, dizide seyircilerin hem ağlayacağı hem de güleceği yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Benim ölüme, hayata bakış açım biraz bu aslında. Ama ilk sezona göre içinde biraz daha es verebileceğimiz yerler var. Özellikle ilk sezonun finalinden sonra 'bu kadar da insafsız olunmaz' tepkileri gelmişti. Burada 3. sezona kadar biraz daha rahat bekleyebilecekleri bir finalimiz olduğunu söyleyebilirim. 3. sezonumuz da gelecek, hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda çekime geçeceğiz."

Galada ayrıca dizinin müziklerine katkı sunan Bayhan da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Böylesine başarılı ve muhteşem bir işte bulunmak benim için çok büyük bir şans ve büyük mutluluk. Çok keyifle çalıştık." dedi.