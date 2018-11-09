Gaspçılar, Suriyeli Genç Kızı Öldürdü, Arkadaşını Ağır Yaraladı (Tekrar)

GAZİANTEP'te, telefonlarını gasp etmeye çalışan kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Suriye uyruklu Gina Abu Salih (19) yaşamını yitirdi, Ahmet Gazi (16) ise ağır yaralandı.

Olay, dün gece geç saatlerde Yeditepe Mahallesi'ndeki Engelsizler Parkı'nda meydana geldi. Üniversite hazırlık kursundan çıkıp parka giden Gina Abu Salih ile Amhet Gazi'nin yanlarına motosikletli kişiler geldi. Bu kişiler, Salih'den cep telefonunu istedi. Genç kız direnince gaspçılar, yanlarındaki bıçağı çekti, Salih ve Gazi'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan gençleri gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gina Abu Salih, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Gazi'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Gina Abu Salih'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı. Salih'in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salih, akrabalarının ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Polisin, şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.

- Gaziantep