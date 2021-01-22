Gasp için geldiler, başaramayınca 5 yerinden bıçaklayıp kaçtılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gasp için geldiler, başaramayınca 5 yerinden bıçaklayıp kaçtılar

22.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:02

Arnavutköy'de gasp etmek için bir işyerine giren yabancı uyruklu üç şahıs, başarılı olamayınca kendilerine direnen işyeri sahibini 5 yerinden bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de gasp etmek için bir işyerine giren yabancı uyruklu üç şahıs, başarılı olamayınca kendilerine direnen işyeri sahibini 5 yerinden bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde yabancı uyruklu bir kişinin işlettiği dükkana, yine yabancı uyruklu üç kişilik grup geldi. Kendisini gasp etmek isteyen saldırganlara karşı direnen işletme sahibi, üç kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kafasının farklı noktalarından 5 bıçak darbesi alan işletme sahibi sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşletme sahibinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

-İHA-

Gasp için geldiler, başaramayınca 5 yerinden bıçaklayıp kaçtılar
Gasp için geldiler, başaramayınca 5 yerinden bıçaklayıp kaçtılar
Gasp için geldiler, başaramayınca 5 yerinden bıçaklayıp kaçtılar
Gasp için geldiler, başaramayınca 5 yerinden bıçaklayıp kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Ozan Doğulu Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Rusya Sivasspor Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gasp için geldiler, başaramayınca 5 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:02:14. #1.14#
title