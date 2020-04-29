Garsonun şiir kitabı yayımlandı
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Garsonun şiir kitabı yayımlandı

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan ve geçimini garsonluk yaparak sağlayan Hasan Karabulut, yazdığı şiirleri bir kitapta topladı.

Garsonun şiir kitabı yayımlandı
29.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:34

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan ve geçimini garsonluk yaparak sağlayan Hasan Karabulut, yazdığı şiirleri bir kitapta topladı.

Maddi imkansızlık nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimini sürdüremeyen 42 yaşındaki Karabulut, sonraki yıllarda açık öğretimden ortaokul ve liseyi bitirdi.

Hem çalışan hem de okul hayatına devam eden Karabut, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 2014 yılında da 2 yıllık İlahiyat programından mezun oldu.

Geçen yıl rüyasında Aşık Mahsuni Şerif'i gören Karabut, şiir yazmaya başladı. Karabulut, yazdığı 162 şiiri "Karabut Abı-I Çeşmi" isimli kitapta topladı.

Şiir kitabı yayınlanan Hasan Karabut, AA muhabirine, okulu çok sevmesine rağmen okuyamamanın içinde bir ukde kaldığını söyledi.

Çalışırken bir taraftan da okuduğunu belirten Karabulut, "Bugüne kadar farklı işlerde çalıştım. Son üç yıldır ise garsonluk yapıyorum." dedi.

Geçen yıl yaz aylarında gördüğü rüyadan sonra şiir yazmaya başladığını dile getiren Karabut, şunları kaydetti:

"O güne kadar ne bir mısra şiir yazdım ne de öyle bir düşüncem oldu. Aşık Mahsuni Şerif rüyada bana 'Aşık Hasani' mahlasımı verdi. 7 ay gibi sürede kitap çıkaracak kadar şiir yazdım. Düz, mani, serbest nazım kafiyeli, akrostiş gibi tekniklerle gazel, tasavvufi tarzında emek, insan sevgisi, tabiat sevgisi, aşk ve karşılıksız aşkı konu alan şiirler yazdım. Şiirlerim çevremdekiler tarafından beğeniliyordu. İlk kez şiir yazmama rağmen yayıncı editör tarafından yapılan inceleme neticesinde hiçbir şiirim iptal edilmeden kitapta yer aldı. Bana destek olan iş yeri sahiplerim Şahin ve Kadir Kayan kardeşlere teşekkür ederim"

Garsonun şiir kitabı yayımlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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