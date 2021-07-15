Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor!
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Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor!

Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Garena Free Fire oyuncuları haberimize!

Mobil oyunseverlerin dur durak bilmeden oynadığı battle royale oyun Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor.

Reklam filminde oynamak için Garena Free Fire'ın paylaşmış olduğu başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru yapmak için gereken minimum yaş sınırı ise 16. Başvuru formunda yer alan sorular ise şu şekilde:

Ad Soyad

Doğum Tarihi

Free Fire UID Bilgisi

Yaşadığın İl ve İlçe

E-posta Adresi

Telefon Numarası

Bu reklam filminde neden oynamak istediğine dair çektiğin bir video

Ayrıca bu reklam filminde oynamaya hak kazanan kişi ya da kişilere 5000 Elmas hediye edilecek. Eğer sen de kendine bir hatıra bırakmak istiyorsan hemen başvur ve reklamda oynama şansı yakala!

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Kaynak: Playerbros

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