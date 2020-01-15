Gardolap nasıl yazılır? TDK'ya göre gardolap mı, gardırop mu?
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Gardolap nasıl yazılır? TDK'ya göre gardolap mı, gardırop mu?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "gardırop". Peki, gardırop nasıl yazılır? TDK'ya göre gardolap mı, gardırop mu yazılır?

15.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:54
Gardolap nasıl yazılır? TDK'ya göre gardolap mı, gardırop mu?

Gardırop kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Gardolap nasıl yazılır? Gardırop mu, gardırop mi? TDK'ya göre gardırop kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

GARDOLAP NASIL YAZILIR? GARDIROP MU, GARDOLAP MI?

Gardolap nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "gardırop" şeklindedir.

Gardolap: Yanlış

Gardırop: Doğru

GARDIROP İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Gardırop kapıları açık ve her tarafa elbise ve çamaşırlar serpili." - Necip Fazıl Kısakürek


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: Gardolap nasıl yazılır? TDK'ya göre gardolap mı, gardırop mu?
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