: Gardolap nasıl yazılır? TDK'ya göre gardolap mı, gardırop mu?

15.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:54

Gardırop kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Gardolap nasıl yazılır? Gardırop mu, gardırop mi? TDK'ya göre gardırop kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

GARDOLAP NASIL YAZILIR? GARDIROP MU, GARDOLAP MI?

Gardolap nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "gardırop" şeklindedir.

Gardolap: Yanlış

Gardırop: Doğru

GARDIROP İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Gardırop kapıları açık ve her tarafa elbise ve çamaşırlar serpili." - Necip Fazıl Kısakürek

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