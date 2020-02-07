Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
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Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?

Garabet kelimesi ile karabet kelimesi zaman zaman karıştırılmaktadır. Karabet ve garabet ayrı kelimelerdir anlamları da farklıdır. İşte garabet ve karabet kelimelerinin anlamları ve doğru yazımı!

07.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:44
Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?

Karabet ve garabet kelimeleri ses ve yazım yakınlığı nedeniyle zaman zaman karıştırılmaktadır. Ancak her iki kelimenin yazımı ve anlamı farklıdır. Peki, garabet ne demek, karabet ne demek?

TDK'YA GÖRE GARABET NE DEMEK?

İsim, eskimiş, (gara:bet), Arapça garabet

Garabet: Yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık:

"Bu kızda izahı güç bir garabet var." - Peyami Safa

TDK'YA GÖRE KARABET NE DEMEK?

(kara:bet), Arapça karabet

1. isim, eskimiş Yakınlık.

2. isim, eskimiş Hısımlık.


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: Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
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