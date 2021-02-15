Gara ve 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu
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Gara ve 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu

15.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:28
Gara ve 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı ile 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu.

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı ile 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu.

15 Temmuz Derneği ve Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Her Ay 251 Hatim" programı bu ay Fatih Camisi'nde gerçekleştirildi.

Öğle namazı öncesi düzenlenen mevlit programında, okunan hatmi şeriflerin duası yapılarak 15 Temmuz şehitleri ve Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşların ruhuna hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerince yapılan hatim duasının ardından cemaatle birlikte öğle namazı kılındı.

Programa, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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