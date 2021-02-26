Gara şehidi Kahveci'nin annesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi
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Gara şehidi Kahveci'nin annesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi

26.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:27
Gara şehidi Kahveci'nin annesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi

ESKİŞEHİR Valisi Erol Ayyıldız, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin (31)'Şehadet Belgesi'ni anne Ayşe Güler'e teslim etti.

ESKİŞEHİR Valisi Erol Ayyıldız, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin (31)'Şehadet Belgesi'ni  anne Ayşe Güler'e teslim etti.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen askerlerden biri olan  Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin Şehadet Belgesi, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından anne Ayşe Güler'e teslim edildi. Vali Ayyıldız'a Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan ve Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman da eşlik etti.Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 2016 yılında görevli olduğu Hakkari'nin Çukurcu ilçesinde kaçırılmıştı.


Gara şehidi Kahveci'nin annesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi
Gara şehidi Kahveci'nin annesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi
Gara şehidi Kahveci'nin annesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi
Gara şehidi Kahveci'nin annesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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