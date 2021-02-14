Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristlerin imha edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı
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Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristlerin imha edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı

14.02.2021 23:22 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:52

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin Türk SİHA'ları tarafından imha edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Mehmetçik, Gara'da aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 53 teröristi etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'yı teröristlere mezar ettiği görüntüler ortaya çıktı.

SİHA'LARDAN KAÇAMADILAR

Gara'da alıkoydukları vatandaşlarımızı şehit eden PKK'lı teröristlerden 3'ü, gecenin karanlığını fırsat bilerek paramotor ile kaçmaya çalışırken SİHA'larımız tarafından böyle imha edildi.

13 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT EDİLDİ

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da bulunan mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Şehit edilenlerden 1'inin omzuna, 12'sinin ise başına ateş edildiği öğrenildi. PKK'nın bu saldırısına anında cevap verilirken, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şimdiye kadar 53 terörist öldürüldü.

Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristlerin imha edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı

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