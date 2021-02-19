PKK'ya ağır darbe! Gara'da da bulunan terörist yurt dışına kaçacakken yakalandı
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PKK'ya ağır darbe! Gara'da da bulunan terörist yurt dışına kaçacakken yakalandı

19.02.2021 11:36 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:56

PKK terör örgütü adına 13 şehit verdiğimiz Gara, Harkuk ve Şemdinli bölgelerinde sözde üst düzey sorumlu olarak görev yapan ve Türkiye'deki birçok eyleme katıldığı belirlenen terörist, göçmen grup ile Avrupa'ya kaçarken jandarma ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir grup kaçak göçmenin illegal yollarla Avrupa ülkelerine götürüleceği ve bu şahıslar arasında önemli bir şahsın olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların arasından ikisinin yurt dışına kaçmak için daha fazla para verdiğini tespit etti. Şahısların daha fazla para ödemesinden şüphelenen ekipler, şahısların parmak izini aldı.

ÖRGÜTE 2008'DE KATILMIŞ

Şahıslardan birisinin yapılan parmak izi sorgulamasında 32 yaşındaki Resulayn doğumlu K.H.R.S. isimli PKK'lı terörist olduğu belirlendi. Şahsın yapılan işlemlerinde, 2008 yılında PKK terör örgütüne katıldığı, Gara, Hakurk ve Şemdinli bölgelerinde terör örgütü adına üst düzey sorumlu olduğu, en son terör örgütünün sözde bölük komutanlığını yaptığı ve patlayıcı uzmanı olduğu belirlendi.

SALDIRILARDA YER ALMIŞ

K.H.R.S. isimli teröristin ayrıca, 2012 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracına ve aynı bölgede farklı bir tarihe askeri konvoya patlayıcı ile saldırı düzenlediği belirlendi. Birçok eylemin faili olduğu belirlenen şahsın 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının planlayıcısı olduğu belirlendi.
Şahsın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Suriye uyruklu diğer şahıs da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

PKK'ya ağır darbe! Gara'da da bulunan terörist yurt dışına kaçacakken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
GAZİ: hani 100 parçaya bölüyoduk. niye sağ teslim alıyoruz?sağ teslim alırsanız hakkımı helal etmiyorum
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
AYZZ: bak gazi sağ yakaladığın özelikle örgütte eski her terörist işine yarar onlarca teröristi yok olmasına yarayacak bilgi verir.
Yayından Kaldır
500
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