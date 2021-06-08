Gandhi'nin ikinci kuşak torunu Ashish Lata Ramgobin Güney Afrika'da 7 yıl hapse mahkum edildi

Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin sembolü Mahatma Gandhi'nin torununun torunu Ashish Lata Ramgobin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin sembolü Mahatma Gandhi'nin torununun torunu Ashish Lata Ramgobin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tribune India'nın konuya ilişkin haberinde, 57 yaşındaki Ramgobin'in, çıkarıldığı Durban Mahkemesince 6 milyon randlık (yaklaşık 3,8 milyon lira) sahtecilik ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ramgobin'in, Hindistan'dan hayali keten ticareti yaparak Hint iş insanı SR Maharaj'ı dolandırdığı iddia edilmişti.

İlk kez 2015'te görülmeye başlanan davada, Ramgobin daha önce 50 bin rand (32 bin lira) kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik