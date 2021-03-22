Gamze Taşcıer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında?

24 Haziran 2018 Genel Seçiminde partisinin Ankara 1. Bölge 5. sıra Milletvekili adayı oldu ve seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda hamile iken yemin eden ilk Milletvekili oldu. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir. Türk siyasetçi, eczacı olan Gamze Taşcıer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında? CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer nereli, mesleği nedir? CHP Ankara MilletvekiliGamze Taşcıer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GAMZE TAŞCIER KİMDİR?

Gamze Taşcıer, (10 Aralık 1982, Ankara) Türk siyasetçi, eczacıdır.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Mezuniyeti sonrası Mamak'ta serbest eczacılık yaptı. Türk Eczacıları Birliği delegesi oldu. 35., 36. ve 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi üyesi seçildi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimi öncesi Ankara'da CHP Milletvekili adaylığı için gerçekleşen ön seçimde 5. sırada çıktı. 24 Haziran 2018 Genel Seçiminde partisinin Ankara 1. Bölge 5. sıra Milletvekili adayı oldu ve seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda hamile iken yemin eden ilk Milletvekili oldu. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir.

Taşcıer, evli ve 2 çocuk annesidir.