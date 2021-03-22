Gamze Taşcıer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gamze Taşcıer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında?

22.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:27
Gamze Taşcıer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında?

Türk siyasetçi, eczacı olan Gamze Taşcıer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında? CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer nereli, mesleği nedir? CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer hayatı ve biyografisi nedir?

24 Haziran 2018 Genel Seçiminde partisinin Ankara 1. Bölge 5. sıra Milletvekili adayı oldu ve seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda hamile iken yemin eden ilk Milletvekili oldu. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir. Türk siyasetçi, eczacı olan Gamze Taşcıer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında? CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer nereli, mesleği nedir? CHP Ankara MilletvekiliGamze Taşcıer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GAMZE TAŞCIER KİMDİR?

Gamze Taşcıer, (10 Aralık 1982, Ankara) Türk siyasetçi, eczacıdır.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Mezuniyeti sonrası Mamak'ta serbest eczacılık yaptı. Türk Eczacıları Birliği delegesi oldu. 35., 36. ve 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi üyesi seçildi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimi öncesi Ankara'da CHP Milletvekili adaylığı için gerçekleşen ön seçimde 5. sırada çıktı. 24 Haziran 2018 Genel Seçiminde partisinin Ankara 1. Bölge 5. sıra Milletvekili adayı oldu ve seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda hamile iken yemin eden ilk Milletvekili oldu. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir.

Taşcıer, evli ve 2 çocuk annesidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ali Sunal Şevval Sam Kemal Sunal
Spor Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gamze Taşcıer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:30:57. #1.14#
title