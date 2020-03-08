Gamze Karaduman kimdir? Demet Atahanlı kimdir? Gamze Karaduman kaç yaşında? Gamze Karaduman daha öne hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Hizmetçiler dizisi ile büyük bir hayran kitlesi oluşturan ünlü oyuncu Gamze Karaduman hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Hizmetçiler'in Demet'i kimdir? Gamze Karaduman kim?

Daha öne Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın gibi ünlü dizilerde rol almış olan ünlü oyuncu Gamze Karaduman son olarak Hizmetçiler dizisinde Demet Atahanlı rolü ile karşımıza çıktı. Ünlü oyuncu Gamze Karaduman hakkın merak edilenleri sizler için kaleme aldık. GAMZE KARADUMAN KİMDİR? Gamze Karaduman doğum tarihi: 1987 Gamze Karaduman kaç yaşında: 33 yaşında Gamze Karaduman yeri: İstanbul Gamze Karaduman mesleği: Türk sinema ve dizi oyunusu Gamze Karaduman GAMZE KARADUMAN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ 1987 İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Sırasıyla Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın dizilerinde oynayan güzel oyuncu son olarak Hizmetçiler dizisinde Demet Atahanlı karakterini canlandırmaktadır. GAMZE KARADUMAN ROL ALDIĞIDİZİLER Diziler Avrupa Yakası, 2004 Bıçak Sırtı, 2007 Güldünya, 2009 Merhaba Hayat, 2012 Aramızda Kalsın, 2013 - 2015 Yalaza, 2017- Hizmetçiler, 2020- Filmler İlk Öpücük - 2017