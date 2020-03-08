Gamze Karaduman kimdir? Demet Atahanlı kimdir? Gamze Karaduman kaç yaşında? Gamze Karaduman daha öne hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
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Aramızda Kalsın, Merhaba Hayat, Avrupa Yakası, İstanbul, Güncel

Gamze Karaduman kimdir? Demet Atahanlı kimdir? Gamze Karaduman kaç yaşında? Gamze Karaduman daha öne hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Hizmetçiler dizisi ile büyük bir hayran kitlesi oluşturan ünlü oyuncu Gamze Karaduman hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Hizmetçiler'in Demet'i kimdir? Gamze Karaduman kim?

08.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:32
Gamze Karaduman kimdir? Demet Atahanlı kimdir? Gamze Karaduman kaç yaşında? Gamze Karaduman daha öne hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Daha öne Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın gibi ünlü dizilerde rol almış olan ünlü oyuncu Gamze Karaduman son olarak Hizmetçiler dizisinde Demet Atahanlı rolü ile karşımıza çıktı. Ünlü oyuncu Gamze Karaduman hakkın merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

GAMZE KARADUMAN KİMDİR?

Gamze Karaduman doğum tarihi: 1987

Gamze Karaduman kaç yaşında: 33 yaşında

Gamze Karaduman yeri: İstanbul

Gamze Karaduman mesleği: Türk sinema ve dizi oyunusu

Gamze Karaduman

GAMZE KARADUMAN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1987 İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Sırasıyla Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın dizilerinde oynayan güzel oyuncu son olarak Hizmetçiler dizisinde Demet Atahanlı karakterini canlandırmaktadır.

GAMZE KARADUMAN ROL ALDIĞIDİZİLER

Diziler

Avrupa Yakası, 2004

Bıçak Sırtı, 2007

Güldünya, 2009

Merhaba Hayat, 2012

Aramızda Kalsın, 2013 - 2015

Yalaza, 2017-

Hizmetçiler, 2020-

Filmler

İlk Öpücük - 2017

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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