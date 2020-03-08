Gamze Karaduman kimdir? Demet Atahanlı kimdir? Gamze Karaduman kaç yaşında? Gamze Karaduman daha öne hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Daha öne Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın gibi ünlü dizilerde rol almış olan ünlü oyuncu Gamze Karaduman son olarak Hizmetçiler dizisinde Demet Atahanlı rolü ile karşımıza çıktı. Ünlü oyuncu Gamze Karaduman hakkın merak edilenleri sizler için kaleme aldık.
Gamze Karaduman doğum tarihi: 1987
Gamze Karaduman kaç yaşında: 33 yaşında
Gamze Karaduman yeri: İstanbul
Gamze Karaduman mesleği: Türk sinema ve dizi oyunusu
1987 İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Sırasıyla Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın dizilerinde oynayan güzel oyuncu son olarak Hizmetçiler dizisinde Demet Atahanlı karakterini canlandırmaktadır.
Diziler
Avrupa Yakası, 2004
Bıçak Sırtı, 2007
Güldünya, 2009
Merhaba Hayat, 2012
Aramızda Kalsın, 2013 - 2015
Yalaza, 2017-
Hizmetçiler, 2020-
Filmler
İlk Öpücük - 2017