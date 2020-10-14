Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı (4)

SEVGİLİSİ TUTUKLANDIIsparta'da, Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sevgilisi Hasan Bölüm ile olay sırasında evde bulunan M.K., H.Y. ve İ.O.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.