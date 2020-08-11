Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi konusu nedir? Gamonya: Hayaller Ülkesi oyuncuları ve Gamonya: Hayaller Ülkesi özeti!
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Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi konusu nedir? Gamonya: Hayaller Ülkesi oyuncuları ve Gamonya: Hayaller Ülkesi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gamonya: Hayaller Ülkesi konusu, özeti ve Gamonya: Hayaller Ülkesi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin detayları…

Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi konusu nedir? Gamonya: Hayaller Ülkesi oyuncuları ve Gamonya: Hayaller Ülkesi özeti!
11.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:29

İzleyenleri ekrana bağlayan Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gamonya: Hayaller Ülkesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Gamonya: Hayaller Ülkesi konusu nedir, Gamonya: Hayaller Ülkesi oyuncuları kimler ve Gamonya: Hayaller Ülkesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Dora Dalgıç

Tür: Fantastik, Macera

Yapım Yılı: 2019 (104 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020 Cuma

Senaryo: Murat Kepez, Uğur Güvercin

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Mutsuz bir çocuk olan Umut, dedesi Ahmet ile birlikte yaşamaktadır. Dedesinin yaşadığı bir kaza, hayal kurmayı unutmuş bir çocuk olan Umut'un bilmediği bir dünya ile tanışmasına neden olur. Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya'da yaşayan insanlarla tanışan Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya'da yaşayan insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?

Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'un oturduğu, BKM yapımı fantastik macera türündeki 'Gamonya: Hayaller Ülkesi' filminin oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler yer alıyor.

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