GameStop yeni bir CEO arıyor! Amazon ve Chewy'den yeni yöneticiler tanıtıldı!
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GameStop yeni bir CEO arıyor! Amazon ve Chewy'den yeni yöneticiler tanıtıldı!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gamegar
GameStop yeni bir CEO arıyor! Amazon ve Chewy'den yeni yöneticiler tanıtıldı!

GameStop, kendini geliştirmeye devam ederken bu süreçte yeni bir CEO aradığını da duyurdu. Bu görev için oyun endüstrisindeki birkaç aday inceleniyor.

Kötü şöhretli video oyun şirketi GameStop'un şirketi bataklıktan çıkaracak ve yeniden yükseltecek yeni bir CEO arayışı içinde olduğu duyuruldu. Şirket yenilenme sürecinde baştan başlayarak kendini tamamen yeniden keşfetmek çalışmalarına başlamış bulunuyor.

GameStop'un CEO'su George Sherman, şirketin pandemi sırasında sektöre tutunmasına yardımcı oldu. Ancak dünya normal durumuna dönerken ve GameStop iş modelini değiştirmeyi düşünürken yeni birine ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Bu iş için oyun endüstrisinin yanı sıra e-ticaret ve teknoloji endüstrisinden de adaylar var.

Şirketin yeni CEO'sunun belirlenmesi için son bir tarih verilmezken, en iyi adayı bulana kadar bekleyeceği düşünülüyor. Yeni CEO arayışının yanı sıra Cohen, şirketin gelişme sürecinde yardımcı olacak bir dizi eski Amazon ve Chewy yöneticisini tanıttı.

GameStop ayrıca, planlarını finanse etmeye yardımcı olmak için kendi hisselerini de satmayı planlıyor. Bunun şirket için ne kadar iyi bir sonuç vereceği ise meçhul. Ancak yeni ve deneyimli kişilerinin katılımıyla kısa bir süre içinde şirketin geleceğine uygun bir CEO bulma konusunda kararlı görülüyor. Her şey GameStop'un istediği gibi giderse, oyun şirketinin eski günlerine dönmesi içten bile değil.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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